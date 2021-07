Programm zur Landtagswahl : AfD in Mecklenburg-Vorpommern verspricht 5000 Euro Babygeld

Nordost-AfD stellt Landtagswahlprogramm vor. Migration ist nur ein Thema, mit dem die Partei im September in MV punkten will.

Schwerin | Nach fünf Jahren als größte Oppositionsfraktion im Landtag fühlt sich die AfD in Mecklenburg-Vorpommern nun zu Höherem berufen. „Wir wollen natürlich auch in Regierungsverantwortung“, kündigte Landeschef Leif-Erik Holm am Montag bei der Vorstellung des Wahlprogrammes selbstbewusst an. Die aktuellen Umfragewerte zur Landtagswahl sagen etwas anderes. ...

