Till Backhaus ist „verbittert“ : Afrikanische Schweinepest erreicht MV – Mehr als 4000 Tiere getötet

Der erste Fall von Afrikanischer Schweinepest in Mecklenburg-Vorpommern sorgt für Verunsicherung. Till Backhaus will eine Ausbreitung mit allen Mitteln verhindern – und übt Kritik an der Bundespolitik.

Schwerin | Schock für die Bauern und Verbraucher in Mecklenburg-Vorpommern: Die Afrikanische Schweinepest (ASP) hat den Nordosten erreicht. In einem Schweinemastbetrieb im Landkreis Rostock konnte das Virus nachgewiesen werden. Es ist der erste Fall in MV. Der Bestand von 4038 Tieren muss nun gekeult werden. Weiterlesen: Schweinepest bei Güstrow: Mehrere Taus...

