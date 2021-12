Landesweiter Aktionstag : Nahbus kontrolliert 3G-Regel im Nahverkehr

Am Dienstag wird in Mecklenburg-Vorpommern die Einhaltung der 3G-Regel kontrolliert.

Mecklenburg-Vorpommern | Um das öffentliche Bewusstsein für die Einhaltung der seit November geltenden 3G-Regel im öffentlichen Nahverkehr zu stärken, findet am Dienstag, 14. Dezember, in ganz Mecklenburg-Vorpommern ein Aktionstag zur Kontrolle der 3G-Regel statt. Wer von der Pflicht befreit ist, brauch einen Nachweis Daher werden am Dienstag auch in Nordwestmecklenburg...

