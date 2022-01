Klimaschutz in MV : Als Minister Backhaus sprach, fielen in Stralsund die Bäume

Der Klimaminister Mecklenburg-Vorpommerns, Till Backhaus, und die Bündnisgrünen im Landtag lieferten sich vergangenen Freitag ein Wortgefecht. Unterdessen wurde ein Küstenwäldchen gefällt.

Stralsund | Entlarvende Duplizität der Ereignisse: Wenn Till Backhaus (SPD) im Landtag ans Rednerpult tritt, geht es nie ohne Emotionen. Das zeichnet einen engagierten Politiker aus, um so mehr, wenn es um Klima, Wald und Moorschutz geht. Letzten Freitag ging es den Bündnisgrünen im Parlament nur um eine vergleichsweise kleine Bitte, man nennt das im Parlament auch Antrag. Sie forderten von der Landesregierung einen jährlichen „Klima- und Treibhausgasbericht“. Um es vorweg zu nehmen, der Antrag wurde in den Agrarausschuss überwiesen. Minister knöpft sich jungen Bündnisgrünen vor Nicht jedoch, ohne dass der neue Kilmaschutzminister und alte Agrarminister Backhaus dem Jungabgeordneten der Bündnisgrünen, Hannes Damm, seines Zeichens Physiker und Fridays-for-Future-Aktivist, mal so richtig und gründlich die Leviten las: „Kluge Reden schwingen ist das eine, da sein, ist das andere“, schwadronierte der Minister. „Federführend“ sei Mecklenburg-Vorpommern, wenn es um die Reduzierung der Emissionen geht: „Im Agrarbereich, im Forstbereich, im Moorbereich“, so seine Bilanz. Ja, sogar „federführend in der Welt“. Und auch das Zitat sei genannt: „Ohne Klimaschutz, ohne sauberes Wasser, ohne Artenvielfalt können wir nicht existieren.“ Erstes Moorschutzprogramm Deutschland, größtes Waldumbauprogramm... 1,2 Hektar Küstenwald werden in Stralsund gefällt Die Sägen aus dem Andershofer Wäldchen in Stralsund hallten nicht bis nach Schwerin. 1,2 Hektar grüne Lunge fielen dort seit Mittwoch vergangener Woche in einem beliebten Stadtteil den Motorsägen zum Opfer. Ein Supermarkt mit 70 Parkplätzen soll dort entstehen. Und auch Wohnblöcke für altersgerechtes Wohnen und eine Kita. Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) wohnt gleich um die Ecke und hat sich besonders für die Investition eingesetzt. Eigentlich – streng nach Definition – handelt es sich um einen Küstenwald. Aber dann half Till Backhaus, der Minister, der Klimaschützer. Genau zu seiner Rede am Freitag fielen die letzten Bäume. Zum Thema: Küstenwald im Tausch gegen Verkauf von Flächen auf Hiddensee? Auf dem Schandfleck wuchs ein Wäldchen Als die Bürgerschaft der Hansestadt im August 2018 beschloss, in einem beschleunigten Verfahren einen Bebauungsplan für den Stadtteil Andershof aufzustellen, hatten die meisten Abgeordneten sicherlich Gutes im Sinne. Es handelt sich um einen ehemaligen Schandfleck in Küstennähe, der zu DDR-Zeiten Objekt der Bereitschaftspolizei war und seit 30 Jahren zuwucherte. Das Problem: Inzwischen war dort ein Wäldchen entstanden. Neuwaldfläche mit besonderer Schutz- und Erholungsfunktion Selbst die Beschlussvorlage für die Bürgerschaft spricht von einer „in ca. 10 Jahren aufgewachsenen Neuwaldfläche“. So urteilte auch das Forstamt vor Ort. Es versagte Anfang 2019 die Zustimmung. Der Forstamtsleiter schreibt von Küstenwald 300 Meter von der Ostsee, der „unzweifelhaft besondere Schutz- und Erholungsfunktion hat.“ Jährlich werden hier 3,5 Tonnen CO2 gespeichert.´ Lesen Sie auch: Umweltminister Backhaus pfeift auf Klimawald Till Backhaus eilte dem Oberbürgermeister zu Hilfe Till Backhaus wird zu Hilfe gerufen. Allerdings nicht vom Leiter seines Forstamtes, sondern vom Oberbürgermeister. „OB Alexander Badrow hat mich gebeten, mir die Situation vor Ort anzusehen“, schilderte Backhaus vor einem Jahr unserer Redaktion die Situation. Der Minister kommt im April 2019 nach Stralsund und nimmt die Sache selbst in die Hand: „Das war kein Küstenwald, das ist angeflogen“, sagt er. Badrow selbst war nicht zum Vor-Ort-Termin. Er hatte erklärt, dass er „an diesem Verfahren vorsorglich nicht mitwirken wird“. Seine Frau ist in die Investition involviert... Bescheid vom Forstamt aufgehoben Eineinhalb Jahre später, im November 2020, geht bei der Stadt Stralsund eine neue Stellungnahme ein – von der Landesforstanstalt in Malchin. Die hebt den Bescheid des Forstamtes auf. Im übrigen hatte der Investor aus Waren/Müritz das Gelände erst 2016 vom Land gekauft, genauer gesagt von der Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern - Aufsichtsratsvorsitzender: Till Backhaus. Auch interessant: Rechnungshof will bei Hiddensee-Deal genau hinschauen ...

