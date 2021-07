Bei Reitturnier in Boock : Amthor distanziert sich von Foto mit mutmaßlichen Rechtsextremisten

Er habe sich über das Bild sehr geärgert, so der CDU-Bundestagsabgeordnete. Einer der beiden Männer, die mit Amthor auf dem Foto zu sehen sind, hatte ein umstrittenes T-Shirt getragen.

Wolgast/Berlin | Der CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor hat sich von einem im Internet verbreiteten Foto distanziert. „Natürlich habe ich mich über dieses Foto sehr geärgert“, sagte Amthor der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag in Wolgast. Das im Internet verbreitete Bild zeigte Amthor auf einem Pferdefestival im vorpommerschen Boock am Sonntag zwischen zwei M...

