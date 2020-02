Landgericht Schwerin : Angeklagter gesteht Bank-Betrug mit Pappkarten

Der 31-Jährige erbeutete mehr als 60.000 Euro.

Avatar_prignitzer von Jakob Spalteholz

19. Februar 2020, 14:14 Uhr

Ein 31-jähriger Mann hat gestanden, mithilfe von Papp- und Papierschnipseln in Geldscheinformat die Geldausgabe an Bankautomaten in Schwerin überlistet zu haben.

Täter hat 63.500 Euro einkassiert

Zu Beginn des Prozesses am Landgericht Schwerin räumte er am Mittwoch ein, auf diese Weise Anfang 2015 innerhalb eines Monats 63.500 Euro einkassiert zu haben. Dabei machte er sich laut Anklage zunutze, dass die Automaten das Geld wieder einziehen und das Konto nicht belasten, wenn die Scheine nicht herausgenommen werden. Der in Bergen auf Rügen geborene und zuletzt in Schwerin lebenden Angeklagte hatte allerdings die Geldscheine im Entnahmeschacht blitzschnell durch wertloses Papier ausgetauscht.

Als Motiv für seine illegalen Transaktionen - laut Staatsanwaltschaft 175 Fälle - gab der Mann Spielsucht an.