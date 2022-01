Wohnhausbrand in Rogeez : Anwohner und Feuerwehr retten zwei Menschen aus brennenden Haus

Selbstlos rannte die Anwohnerin in das Gebäude und rettete aus dem Erdgeschoss des Hauses eine 97-jährige Frau.

Rogeez | Bei einem dramatischen Wohnhausbrand in Rogeez sind am Nachmittag zwei Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Eine Anwohnerin bemerkte gegen 14:35 Uhr, wie dichter Rauch aus dem Gebäude aufstieg. Umgehend alarmierte sie die Rettungskräfte. Selbstlos rannte die Anwohnerin in das Gebäude und rettete aus dem Erdgeschoss des Hauses eine 97-jährige Frau...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.