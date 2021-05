Pasewalker Supermarkt : Anzeige gegen Impfgegner nach Lautsprecherdurchsage

Die Impfgegner drängten Kunden sich nicht gegen Corona impfen zu lassen.

Pasewalk | Sechs Männer und eine Frau haben in einem Supermarkt in Pasewalk Kunden gedrängt, sich nicht gegen Corona impfen zu lassen. Am Freitagnachmittag forderten die sieben Personen mit einer Tonbandansage über Lautsprecher die Kunden auf, „sich selber eine Meinung zu bilden“ und sich nicht impfen zu lassen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die dunkel g...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.