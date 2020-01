Arbeitsunfall in Möllenbeck : Dachdecker stirbt nach Sturz in die Tiefe

Am Freitag gegen 13 Uhr ist es auf dem Milchviehhof in Möllenbeck zu einem tragischen Unglück gekommen. Ein 42-jähriger spanischer Dachdecker kam dabei zu Tode.

24. Januar 2020, 18:32 Uhr

Am Freitag gegen 13 Uhr ist es auf dem Milchviehhof in Möllenbeck zu einem tragischen Unglücksfall gekommen. Ein 42-jährige spanischer Dachdecker einer tschechischen Firma stürzte bei der Arbeit auf dem Dach des Milchviehhofes durch ein Lichtfenster rund sieben Meter in die Tiefe. Dabei zog er sich lebensbedrohliche Verletzungen am Kopf zu. Die Rettungskräfte begannen sofort mit der Reanimation des Bauarbeiters. Dieser erlag aber noch vor Ort seinen Verletzungen. Nach ersten Ermittlungen hatte das Opfer bei den Arbeiten auf dem Dach einen notwendigen Sicherungsgurt nicht ordnungsgemäß angelegt. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales wurde hinzugezogen. Durch diese wurden auf der Baustelle erhebliche Mängel bei der Arbeitssicherheit festgestellt. Aus diesem Grund wurden die Baumaßnahmen vorrübergehend bis zur Beseitigung der Mängel eingestellt. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.