Landtag MV : Attacke! Die Opposition gewährt Manuela Schwesig keine Schonfrist

Es ging schon mal rund bei der ersten regulären Sitzung nach der Landtagwahl. Ob Frauentag, Corona oder Klimaschutz: Rot-Rot wird eingeheizt.

Schwerin | Im letzten Drittel seiner Rede kommt AfD-Mann Horst Förster so richtig in Fahrt. Es geht um den Internationalen Frauentag am 8. März, der ab 2023 in Mecklenburg-Vorpommern gesetzlicher Feiertag werden soll. Förster: „Wir brauchen keinen neuen sozialistischen Kampftag, auf dem für verquere Gleichstellungsfantasien, Genderwahn und Quotendemokratie die B...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.