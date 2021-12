Pendler und Reisende aufgepasst : Auf diesen Bahnstrecken in MV wird 2022 gebaut

Besonders auf den Hauptverbindungen Richtung Hamburg oder Berlin wird es nächstes Jahr zu Einschränkungen kommen. Auch Sperrungen sind möglich.

Schwerin | Bau am Gleis: Für ein besseres Schienennetz in Deutschland soll im kommenden Jahr erstmals mehr Geld in Schienen als in Straßen investiert werden. Davon soll auch Mecklenburg-Vorpommern profitieren. „Die Bahn muss in ganz Deutschland zum Rückgrat der Mobilität werden – auch im ländlichen Raum“, heißt es im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.