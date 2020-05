Besuche in Gefängnissen : Auflagen sollen gelockert werden

Seit dieser Woche sind maximal vier Besucher erlaubt, weitere Lockerungen folgen schrittweise.

Marc Niedzolka (dpa)

17. Mai 2020, 11:35 Uhr

Besuchsbeschränkungen in den vier Justizvollzugsanstalten Mecklenburg-Vorpommerns sollen schrittweise gelockert werden. „Der derzeitige Krankheitsverlauf von Covid-19 erlaubt es, dass wir Besuchsbeschränkungen in den vier Justizvollzugsanstalten schrittweise lockern. Das kann aber noch nicht bedeuten, dass wir zum Vor-Pandemie-Zustand zurückkehren", sagte Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) in einer am Sonntag in Schwerin veröffentlichten Mitteilung.

Seit dieser Woche seien maximal vier Besucher aus einem Hausstand zugelassen. Besuche würden weiterhin hinter Plexiglasscheiben stattfinden.

Um Gefangenen weitere Möglichkeiten zu geben, direkte familiäre Kontakte aufrechtzuhalten, wird derzeit außerdem geprüft, ob zusätzlich auch Videotelefonie genutzt werden kann. Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU)

Besuchern könne aus medizinischen Gründen der Zutritt verweigert werden. Ein Mund-Nasen-Schutz werde den Besuchern dringend empfohlen. Über weitere Lockerungen bei den Besuchen solle in den kommenden Wochen entschieden werden.

