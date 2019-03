Auktion der Zuchtbullen in Karow : 4000 Euro für „T-Trump“

Alle Jungbullen in der Auktionshalle in Karow verkauft

von Winfried Wagner

13. März 2019, 20:00 Uhr

„Das ist ,T-Trump‘. Der mischt sich in alles ein, der mischt ihre Herde auf“, ruft Auktionator Claus-Peter Tordsen in das Mikro. Ein Raunen ging am Mittwoch durch die Auktionshalle in Karow (Ludwigslust-Parchim), die Anspielung auf den US-Politiker scheint anzukommen. Als der fast 900 Kilogramm schwere Bulle durch den Versteigerungsring geführt wird, steigt der Preis des wuschelig-braunen Rindes der Rasse Fleckvieh-Simmenthal schnell von 2000 Euro auf 3500 Euro. „Da muss doch noch mehr drin sein, das ist doch der Champion seiner Rasse“, ruft der Auktionator. Und es klappt: Fünf Minuten später ist „T-Trump“ verkauft – für 4000 Euro.

Kein Einzelfall auf der Versteigerung der besten Fleischrindbullen: „Wir sind sehr zufrieden, die Halle war proppenvoll und alle 52 Bullen wurden verkauft“, sagt Organisatorin Sabine Schmidt vom Zuchtverband RinderAllianz (Woldegk).

Überhaupt könne eine rundum positive Bilanz gezogen werden. So war der Andrang aus vielen Bundesländern mit rund 600 Besuchern so stark wie lange nicht.

Zuchtbullen sollen für gesunde Kälber sorgen

Der Verband vertritt rund 1300 Rinderhalter in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Westbrandenburg. Von denen halten etwa zwei Drittel Milchrinder und ein Drittel Fleischrinder. Das sind die Tiere, die am häufigsten auf Wiesen und Weiden zu sehen sind. Die Mutterkühe ziehen ihre Kälber auch weitgehend im Freien auf, erläutert Schmidt. Die 12 bis 18 Monate alten Zuchtbullen, die nun versteigert wurden, sollen in den Fleischrindherden für gesunde Kälber sorgen und bestimmte Merkmale wie eine gute Zunahme und Fleischqualität weitervererben.

Besonders gefragt waren diesmal Zuchtrinder der Rasse Angus, von denen drei Tiere des Züchters Hartmut Keunecke aus Strasburg (Vorpommern-Greifswald) die höchsten Preise mit je 5300 Euro erzielten.

Die Fleischrindzüchter, wie Gerhard Schmidt aus Mansfeld (Sachsen-Anhalt), haben aber auch Sorgen. „Die Pachtpreise haben sich vervierfacht seit 1990“, sagt Schmidt, der mit seinem Sohn 100 Kühe hält. Dazu komme, dass die EU-Förderung sich halbiert habe und die Auswirkungen des enorm trockenen Jahres 2018 noch immer zu spüren sind. „Ein Glück, dass wir noch Reserven hatten“, sagt Schmidt, der einen Angus-Bullen für 4000 Euro gekauft hat.

Unterdessen hat der Auktionator mit großer Redekunst weitere Zuchtbullen an die Käufer gebracht. Namen wie „Cesars Boy“, „Ed Blue“, auch „Joschka“, „Uran“, „Santana“ und „Infantino“ sind dabei.

Die höchsten Preise erzielen fast immer die Sieger ihrer Rassen, zu denen eben auch „T-Trump“ gehört dessen „Mutter“ aus Großbritannien stammt.