B105 : Ursache nach Unfall mit drei Toten noch unklar

Es wird es vermutlich für Unfallexperten schwer sein, in den völlig zerstörten Fahrzeugen verlässliche Anhaltspunkte zu finden.

04. April 2019, 08:13 Uhr

Die Ursache für den schweren Unfall mit drei Toten bei Ribnitz-Damgarten am Mittwoch ist noch unklar. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag erklärte, wird es vermutlich auch für Unfallexperten schwer sein, in den völlig zerstörten Fahrzeugen verlässliche Anhaltspunkte zu finden. Nach bisherigen Ermittlungen war ein 50 Jahre alter Autofahrer auf der Bundesstraße 105 unvermittelt auf die Gegenfahrbahn gefahren. Dort war sein Auto mit einem Lastwagen frontal zusammengeprallt, der in Brand geriet.

Im Auto starben der 50 Jahre alte Fahrer, der aus dem Wagen geschleudert wurde, eine 79 Jahre alte Beifahrerin und ein 76 Jahre alter Mitfahrer. Die Familie stammte aus dem Landkreis. Der 49 Jahre Lastwagenfahrer wurde leicht verletzt. Er habe noch versucht, dem entgegenkommenden Auto auszuweichen, was aber misslang. Die B105 war den ganzen Tag über gesperrt.