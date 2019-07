Bad Doberan : Nach Starkregen 60 Keller vollgelaufen

Sechs Feuerwehren aus der Umgebung waren im Einsatz.

von Khang Nguyen

31. Juli 2019, 21:02 Uhr

Rund 60 Keller sind am Mittwochabend in Bad Doberan wegen starken Regens vollgelaufen. Sechs Feuerwehren aus der Umgebung seien im Einsatz gewesen, sagte ein Sprecher der Rettungsleitstelle Mitte in Bad Doberan. Die Feuerwehr sei mit rund 80 Kräften vor Ort. Auch auf den Straßen staue sich das Wasser - das werde aber mit der Zeit von selbst abfließen, sagte der Sprecher.

Der Deutsche Wetterdienst hatte für die Nacht zu Donnerstag vor örtlich starken Gewittern, teils mit Starkregen mit rund 20 Litern pro Quadratmeter in der Stunde gewarnt.