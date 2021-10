Baustellen, Lehrermangel, Corona : Mit diesen Problemen kämpfen die Schulen in MV

Am Samstag ist die Bildungspolitik Thema bei den Koalitionsverhandlungen in MV zwischen SPD und Linke. Doch was beschäftigt die Schulen im Land wirklich? Die SVZ hat nachgefragt.

Schwerin | Die Schulen in MV stehen unter Druck: Zu den größten Baustellen gehören die Folgen der Pandemie, der Lehrermangel und die Digitalisierung. Bei den Koalitionsverhandlungen in Schwerin steht am Samstag die künftige Ausrichtung der Bildungspolitik im Nordosten im Mittelpunkt. Zuvor hatte die Linke im Wahlkampf unter anderem damit geworben, landesweit 100...

