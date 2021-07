Krankheiten durch Parasiten : Neue Zecken-Arten breiten sich in MV aus

Das Land verzeichnet weniger Zecken als in den Vorjahren, aber bereits 240 Borreliose-Infektionen in diesem Jahr.

Schwerin | In diesem Jahr lauern weniger Zecken im Gras auf ihre Opfer. „Das kann an dem kalten und langen Frühjahr liegen, wir registrieren überall in Deutschland etwas weniger Zecken-Aktivitäten als in den Vorjahren“, erklärte die Parasitologin Professorin Dr. Ute Mackenstedt von der Universität Hohenheim am Montag auf Nachfrage. Weierlesen: So reagieren Si...

