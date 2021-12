Absage wegen Corona : Weihnachtskonzert mit Pasternack in Bollewick abgesagt

Das Weihnachtskonzert mit dem Trio Pasternack in der Scheune Bollewick findet nicht statt. Bereits gekaufte Tickets können zurückgegeben werden.

Bollewick | Still bleibt es am dritten Advent in der Scheune Bollewick. Der Veranstalter hat das Weihnachtskonzert mit dem Trio Pasternack am 12. Dezember 2021 abgesagt. Ticketrückgabe möglich Bereits gekaufte Karten können in den Touristinformationen Röbel/ Müritz und Waren (Müritz) und direkt in der Scheune Bollewick - Telefon 039931 52009 und unter der E...

