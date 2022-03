Krieg in der Ukraine : Geburtstag an der Grenze zwischen Spenden, Flüchtlingen und Toten

Die freiwilligen Helfer an der Grenze zur Ukraine im polnischen Dorf Młodow kümmern sich nicht nur um die Flüchtlinge. Sie kämpfen auch täglich mit ihrer Angst vor dem Krieg und der Wut auf die polnische Regierung.

Młodow | Es ist kurz nach zwei Uhr in der Nacht. Die erste Geburtstagszigarette für Marcin Materniak unter sternenklarem Himmel. 45 Jahre ist der Fotograf nun alt. „Ich mag die Stille”, flüstert er hinaus in die Kälte in Młodow. Nur der Wald trennt ihn, seine Tochter und seine Frau von den Menschen, die an den Grenzübergängen warten. Kiefern als Wall gegen den...

