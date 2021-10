Berufswettbewerb : Das sind die besten Handwerkslehrlinge in MV

Das Handwerk hat die besten Lehrlinge dieses Jahres ausgezeichnet. Die Landessieger nehmen jetzt am Bundeswettbewerb teil.

Rostock | Sie sind die Besten ihres Gewerks: 23 Lehrlinge haben beim Leistungswettbewerb des Handwerks in MV das Rennen gemacht. Sie sind am Freitag auf der Ausbildungsmesse Jobfactory in Rostock ausgezeichnet worden. Mit dabei: Thora Celine Tuping vom Malerbetrieb Wohlfart aus Grabow in Westmecklenburg. Malern ist ihr Ding: Die 19-Jährige hat in dem Betrieb ih...

