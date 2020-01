Warnstreiks im Nahverkehr in MV : Am Donnerstag stehen Busse und Straßenbahnen wieder still

Die Gewerkschaft Verdi hat für Donnerstag rund 1500 Beschäftigte der Verkehrsbetriebe in MV aufgefordert, ihre Arbeit niederzulegen. Der Streik soll diesmal den ganzen Tag andauern.

Avatar_prignitzer von Torsten Roth

22. Januar 2020, 16:38 Uhr

Der Tarifkonflikt im kommunalen Nahverkehr in MV spitzt sich zu: Bus- und Straßenbahnfahrer der kommunalen Verkehrsgesellschaften treten heute erneut in den Streik. Nach einem stundenweisen Ausstand in der vergangenen Woche solle heute nahezu landesweit ganztägig die Arbeit ruhen. Betroffen seien der Gewerkschaft Verdi zufolge alle kommunalen Nahverkehrsgesellschaften wie die Verkehrsgesellschaft Ludwigslust-Parchim (VLP), Nahbus Nordwestmecklenburg, aber auch Rebus Regionalbus Rostock und die Rostocker Straßenbahn AG, nicht aber private Verkehrsgesellschaften und der Nahverkehr Schwerin. Darauf müssen sich vor allem Eltern und Schüler einstellen. Es wird damit gerechnet, dass nahezu landesweit der Schülerverkehr zum Erliegen kommt. So würden das Unternehmen Nahbus im Nordwestkreis und seine Partnerunternehmen der Hansestadt Wismar ab Betriebsbeginn bis zum bis Betriebsschluss keine Beförderungsleistungen im Linien – und Schülerverkehr durchführen, teilte das Unternehmen mit. Auch auf den Linien der Verkehrsgesellschaft Ludwigslust Parchim falle der gesamte Schülerverkehr aus.

