Bestätigter Fall : Afrikanische Schweinepest im Landkreis Rostock

Der erste Fall von Afrikanischer Schweinepest (ASP) in Mecklenburg-Vorpommern ist nun amtlich. Die Konsequenzen für die Tierhalter aus dem Rostocker Landkreis sind gravierend.

Landkreis Rostock | Das Nationale Referenzlabor – das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) – habe die Tierseuche am Montag in entsprechenden Proben in der Schweinemastanlage im Landkreis Rostock nachgewiesen, teilte das Bundeslandwirtschaftsministerium am Abend mit. Die ASP sei erstmals in einem Hausschweinebestand in Mecklenburg-Vorpommern aufgetreten. Zuvor hatte das L...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.