Besuch in MV : Habeck lässt keinen Zweifel an Nord-Stream-Agenda

Der Bundeswirtschaftsminister beschwört den Willen zur friedlichen Konfliktlösung. Aber er zeigt auch im Angesicht der eifrigsten Befürworter von Nord Stream 2 klare Kante.

Schwerin | „Dass hier Panzerarmeen drohen, aufeinander loszugehen, haben wir in Europa seit langem nicht erlebt.“ Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) beschwört bei seinem Besuch am Montag in Mecklenburg-Vorpommern den Willen zur friedlichen Konfliktlösung der Ukraine-Krise: „Die jüngste Entwicklung ist natürlich äußerst besorgniserregend. Diese Situa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.