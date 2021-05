Ausbildungsangebote in MV ungenutzt : Betriebe bieten jedem eine Lehrstelle

Die Corona-Krise verunsichert Schulabgänger in MV. Aber es gibt keinen Grund, die Ausbildung auf 2022 zu verschieben.

Schwerin | Unsicherheit auf dem Ausbildungsmarkt: Schulabgänger in Mecklenburg-Vorpommern stellen in der Corona-Krise die Lehrstellensuche wenige Woche vor dem Schulabschluss häufig noch hinten an und lassen lukrative Ausbildungsangebote ungenutzt. Bislang hätten mehr als elf Prozent weniger Schulabgänger freie Lehrstellen nachgefragt, registrierten die Arbei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.