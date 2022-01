Bartow : Betrunken und ohne Führerschein auf der L35 unterwegs

Wegen seiner auffälligen Fahrweise wurde ein 39-Jähriger aus dem Verkehr gezogen.

Bartow | Am Montagabend gegen 19 Uhr kontrollierte die Polizei einen Autofahrer bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Das Fahrzeug wurde auf der L35 in Höhe der Ortschaft Bartow gestoppt, da es in Schlangenlinien fuhr. Bei dem 39-jährigen Fahrer wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Der ergab einen Wert von 1,35 Promille. Von einem Arzt wurde ihm daraufhin ei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.