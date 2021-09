Bittere Pille für Kunden in MV : Nach Strafzinsen kündigt Sparkasse jetzt Prämiensparverträge

Die Sparkasse Mecklenburg-Schwerin dreht an der Kostenschraube und kündigt Tausenden Kunden lukrative Geldanlagen.

Schwerin | Streichkonzert am Bankschalter: Nach der Ankündigung von Strafzinsen für Guthaben von Privatkunden ab 75000 Euro streicht die Sparkasse Mecklenburg-Schwerin ihren Anlegern jetzt auch noch lukrative Bonuszahlungen. In den nächsten Monaten will das kommunale Geldhaus kündbare Prämiensparverträge flexibel, die die höchste Prämienstufe erreicht haben, auf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.