Brand in Gustow auf Rügen

Avatar_prignitzer von svz.de

01. September 2019, 11:31 Uhr

Am Sonnabend gegen 22.30 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass in Gutow auf dem Gelände einer Bäckerei ein Schuppen brennt. Beim Eintreffen der Kräfte von Polizei und Feuerwehr wurde festgestellt, dass es in einem Anbau der Bäckerei "Natur Insel"

brannte. Durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr konnte das Feuer gelöscht werden. Personen wurden dabei keine verletzt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 25.000,-EUR. Da die Brandursache zur Zeit unbekannt ist, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Ein Brandursachenermittler kommt zum Einsatz.