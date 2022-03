Briefmarken-Auktion : 42.000 Euro für eine Mecklenburger Rarität

Also doch: Briefmarken zu sammeln lohnt. Vielleicht weniger, um seine Herzensdame zu gewinnen. Doch jedes Stück erzählt eine Geschichte – jedes hat seinen ideellen Wert, einige sogar einen extrem hohen finanziellen.

Wiesbaden/Schwerin | Er ist leicht vergilbt, die Tinte an zwei Stellen etwas verlaufen, und am Rand hat offenbar jemand ausprobiert, ob ein rostroter Stift noch schreibt. Doch auch wenn die Zeichen der Zeit unübersehbar sind, ist der Umschlag des aus Rostock an den hannoverschen Geheimrat und Staatsminister Adolf Wedemeyer in Göttingen versandten Briefes für sein Alter no...

