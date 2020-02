Brünzow: Bewaffneter Mann überfällt Tankstelle

Avatar_prignitzer von svz.de

11. Februar 2020, 06:22 Uhr

Ein mit einer Schusswaffe bewaffneter und maskierter Mann überfiel nach Polizeiangaben am Montag gegen 22 Uhr die HEM-Tankstelle in Brünzow. Er erbeutete einen geringen Bargeldbetrag sowie Zigaretten. Die allein anwesende Tankstellenmitarbeiterin versuchte sich zur Wehr zu setzen und erlitt dabei Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt wurden. Trotz Sofortfahndung mit mehreren Streifenbesatzungen der umliegenden Polizeireviere konnte der Räuber nicht mehr festgestellt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen am Tatort aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der nächsten Polizeidienststelle oder über die Internetwache zu melden.