Landtagswahlen in MV : Brüsewitzer Kitateam betreut wieder ein Wahllokal

Noch zehn Tage bis zum Wahlsonntag: In Brüsewitz stellen traditionell die Frauen aus der Kita „Pusteblume“ einen kompletten Wahlvorstand.

Brüsewitz | „Hallo Gritti! Hallo Frau Andres!“ Wenn Eltern am 26. September zusammen mit ihren kleinen Kindern in eines der beiden Brüsewitzer Wahllokale kommen, kann es passieren, dass sich die Lütten von ihrer Hand losreißen und auf eine der Frauen im Wahlvorstand zustürmen. „Es gibt aber auch das andere Extrem: Kinder, die sich an ihren Eltern festklammern ode...

