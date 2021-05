Mecklenburg-Vorpommern : Bündnis will mehr Förderangebote in Schulen

Schüler-, Eltern- und Lehrervertreter rufen die Landesregierung zu raschem Handeln auf. Die Schulen müssten besser ausgestattet werden, um die Folgen der Pandemie zu bewältigen.

Schwerin | Das Bündnis „Gute Schule“ in Mecklenburg-Vorpommern fordert von der Bildungspolitik des Landes mehr Unterstützung für die Schulen, um die Folgen der Pandemie zu bewältigen. Vor allem müsse es mehr Förderangebote in den Schulen selbst geben, heißt es in einem Maßnahmenkatalog des Bündnisses aus Schüler-, Eltern und Lehrervertretern. Rasches Handeln sei...

