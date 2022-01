Bund behält DDR-Felder : In MV Verkauf von 600 Hektar Acker gestoppt

Ausverkauf: Der Bund privatisierte in MV 2021 für 61 Millionen Euro ehemals volkseigene Agrarflächen. Jetzt ist Schluss: Berlin hat den Verkauf der Restflächen gestoppt.

Schwerin | Verkaufsstopp auf dem Acker: In MV ist die weitere Privatisierung Tausender Hektar ehemals volkseigener Landwirtschaftsflächen vorerst ausgesetzt worden. Bis auf Weiteres würden keine Flächen verkauft, erklärte Markus Meyer, neuer Landeschef der Bodenverwertungs- und -verwaltungsgesellschaft (BVVG) am Montag in Schwerin. Damit bereitet sich die Privat...

