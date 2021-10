Mecklenburg-Vorpommern : Bundespolizei vermeldet erneut dutzende illegale Grenzübertritte

Allein am Wochenende wurden 63 eingeschleuste Männer, Frauen und Kinder in Gewahrsam genommen. Die Flüchtlinge stammen vor allem aus dem Irak, Iran und Jemen.

Pasewalk/Berlin | Die Zahl illegaler Einreisen bleibt in Vorpommern weiter hoch. Wie ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Pasewalk am Montag sagte, wurden am Wochenende 63 eingeschleuste Männer, Frauen und Kinder vor allem aus dem Irak, Iran und Jemen in Gewahrsam genommen. Allein am Sonntagabend habe es bei Dunkelheit zwei „Großaufgriffe“ mit Gruppen von 25 und 20...

