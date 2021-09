Landtags-Wahlkampf wird schärfer : CDU-Spitzenkandidat Sack attackiert Schwesigs Corona-Politik

Gut drei Wochen vor der Abstimmungschaltet CDU-Spitzenkandidat Sack in einem Zeitungsinterview auf Angriffsmodus. Seine Partei liegt in Umfragen weit hinter der SPD.

Schwerin | CDU-Landeschef Michael Sack hat das Agieren von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) in der Corona-Pandemie scharf kritisiert. Was er als Landrat mit der von Schwesig geführten Landesregierung erlebt habe, könne in keiner Weise als „gutes Krisenmanagement“ bezeichnet werden. „Es war de facto der Alleingang einer Frau, die...

