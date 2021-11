Ausgewandert aus MV : Claudia Macfarlane lebt in der Welt von Harry Potter

Die ehemalige Schwerinerin Claudia Macfarlane schlug im schottischen Glenfinnan Wurzeln. Viele Szenen für Harry-Potter-Filme wurden hier gedreht.

Schwerin | Jeden Tag Harry Potter. Das Erste, was Claudia Macfarlane sieht, wenn sie morgens aus dem Haus tritt, ist der Hogwarts-See. Er liegt direkt vor ihren Füßen. Harry und Hermine haben hier ihren Blick über das Wasser schweifen lassen. Und da drüben, am anderen Ufer, bewegt sich der Hogwart-Express schnaufend in Richtung Zauberschule. Doch Claudia Macf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.