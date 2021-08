Kabinettssitzung : MV will künftig Inzidenz von Geimpften und Ungeimpften getrennt ausweisen

Nach mehrstündiger Beratung will die Staatskanzlei am Nachmittag die neuesten Anpassungen und weitere Maßnahmen zur Corona-Pandemie verkünden.

Schwerin | Die Inzidenz von Geimpften und Ungeimpften soll künftig in Mecklenburg-Vorpommern getrennt ausgewiesen werden. Darüber berät in dieser Stunde das Kabinett in Schwerin. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) wird aus Vorrunden am Vormittag zitiert: Damit werde sichtbar, dass das Ansteckungsrisiko bei Ungeimpften liege. Desweiteren geht es bei der K...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.