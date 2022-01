Schwere Corona-Verläufe in MV : Covid-Fälle auf ITS in zwei Wochen um 36 Prozent gesunken

Aktuell liegen in Mecklenburg-Vorpommern 64 Patienten mit Covid-19 auf einer Intensivstation – vor 14 Tagen waren es noch 100. Das könnte sich aber auch schnell wieder ändern, sagt ein Greifswalder Intensivmediziner.

Schwerin | Mediziner und Pflegekräfte auf den Intensivstationen arbeiten seit Monaten am Limit – kommt jetzt endlich die ersehnte Corona-Verschnaufpause? Die Zahl der intensivmedizinisch behandelten Covid-19-Patienten ist in Mecklenburg-Vorpommern in den vergangenen zwei Wochen jedenfalls um rund 36 Prozent gesunken. 64 Corona-Patienten in MV wurden nach Angaben...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.