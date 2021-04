Corona in Mecklenburg-Vorpommern : Das Impftempo in den Hausarztpraxen steigt

Knapp 70 000 Impfdosen – so viele Lieferungen sollen wöchentlich bis Ende Mai an die Haus- und Fachärzte rausgehen.

Schwerin | Die Hausärzte in Mecklenburg-Vorpommern sind nach den Worten ihres Verbandsvorsitzenden Stefan Zutz bereit und in der Lage, mit den zusätzlichen Impfstoffen das Impftempo im Land weiter zu erhöhen. „Wir erwarten nun die zwei- bis dreifache Menge an Impfdosen für die Praxen. Das zu verimpfen ist ein Kraftakt. Aber damit können wir als Hausärzte endlich...

