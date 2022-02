Sammelstellen in Westmecklenburg : „Freedom Convoy“: Corona-Kritiker planen Laster-Treck nach kanadischem Vorbild

In Telegram-Kanälen wird zu einem „Freedom Convoy“ nach Berlin aufgerufen. Zahlreiche Startpunkte liegen in Westmecklenburg. Polizei will auf die Geschehnisse reagieren.

Schwerin | Auf den Straßen in MV könnte es am Montagvormittag voll werden. In zahlreichen Telegram-Kanälen, in denen sich meist Kritiker der Corona-Maßnahmen vernetzen, wird zu einer Protestfahrt in die Hauptstadt Berlin aufgerufen. Der Konvoi soll nach kanadischem Vorbild stattfinden, wo seit knapp zwei Wochen Hunderte Lastwagenfahrer den Verkehr der Hauptstadt...

