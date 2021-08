Mecklenburg-Vorpommern : Datenschutzbehörde bekommt in Corona-Pandemie so viele Anfragen wie nie zuvor

Die Corona-Pandemie hat maßgeblich dazu beigetragen, dass 2020 beim Landesdatenschutzbeauftragten von Mecklenburg-Vorpommern so viele Anfragen und Beschwerden eingegangen sind wie nie zuvor.

Schwerin | Die Corona-Pandemie sorgt auch bei der Datenschutzbehörde für deutlich mehr Arbeit. Noch nie sind so viele Anfragen beim Landesdatenschutzbeauftragten Heinz Müller eingegangen wie 2020. Im Vergleich zum Vorjahr sei die Zahl der von seiner Behörde bearbeiteten Vorgänge um fast 50 Prozent auf 790 gestiegen. Das teilte Müller am Dienstag in Schwerin bei ...

