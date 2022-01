Corona-Demonstration : Protestler in Wolgast tragen keine Maske

Unter dem Motto „Corona und die Auswirkungen auf die Landwirtschaft!“ nahmen rund 1750 Personen am Corona-Protest in Wolgast teil.

Wolgast | Die Polizeiinspektion Anklam führte am 26. Januar in Wolgast einen Einsatz mit zahlreichen Beamten durch. Anlass war eine Versammlung mit Aufzug, die beim Landkreis Vorpommern-Greifswald angemeldet wurde. Am Aufzug der Versammlung unter dem Motto „Corona und die Auswirkungen auf die Landwirtschaft!“ nahmen nach Schätzungen der Polizei rund 1750 Per...

