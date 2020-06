Auktion in Rostock : DDR-Vorzeigekulturhaus Murchin versteigert

Der sanierungsbedürftige „Kulturpalast“ erzielte einen Preis von 76.000 Euro.

Avatar_prignitzer von Winfried Wagner/dpa

07. Juni 2020, 09:54 Uhr

Bei einer Auktion in Rostock ist ein denkmalgeschütztes, ehemaliges DDR-Vorzeigekulturhaus aus der Stalin-Zeit versteigert worden. Wie die Norddeutsche Grundstücksauktionen AG am Sonntag mitteilte, handelt es sich um das mit Kunst verzierte Gebäude im vorpommerschen Murchin an der südlichen Zufahrt zur Ostsee-Insel Usedom. Der Preis für den sanierungsbedürftigen, lange leer stehenden „Kulturpalast“ mit Fresken und einem Saal mit 450 Plätzen stieg bei der Versteigerung am Sonnabend vom Mindestgebot 10.000 Euro auf 76.000 Euro.

Stefan Sauer/dpa

Prototyp für DDR-Kulturhäuser

Der Bau aus dem Jahr 1954 wird dem „sozialistischen Klassizismus“ zugerechnet, in dessen Zeit auch die damalige Stalin-Allee in Berlin entstand. Murchin diente als Prototyp für Kulturhäuser in den DDR-Bezirken Rostock, Schwerin und Neubrandenburg, deren Gebiet heute zu Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg gehört. Nach 1990 war in Murchin eine Großraumdisko, seit 2003 stand der Bau leer, verfiel und mehrere Versteigerungsversuche waren erfolglos.

Stefan Sauer/dpa

Zudem wurden unter anderem große Waldgebiete bei Hoort (Ludwigslust-Parchim) und auf der Insel Usedom für rund 200.000 Euro versteigert. Insgesamt wurden laut Veranstalter Immobilien für 1,8 Millionen Euro an Bieter gebracht, etwa 700.000 Euro über den Mindestpreisen.