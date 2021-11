Mitgliederversammlung : Dagmar Gatz bleibt Präsidentin des Landesmusikrats MV

Mindestens bis 2024 bleibt die Präsidentin somit im Amt.

Mecklenburg-Vorpommern | Das Präsidium bleibt bestehen. Prof. Dagmar Gatz bleibt auch weiterhin Präsidentin des Landesmusikrates MV. Auf der vergangenen Mitgliederversammlung am Sonnabend, 06. November, wurde die alte und neue Präsidentin in ihrem Amt bestätigt. Bis zum Jahre 2024 bleibt sie weiterhin an der Spitze. Somit hat sie auch weiterhin den Hut des Dachverbandes de...

