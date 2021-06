Seebad Heiligendamm : Daniel Hope probt mit dem Streichorchester für die Auftritte

Hope fühlt sich hier in der Weißen Stadt am Meer inspiriert, doch die Konzerte in den kommenden Tagen werden anstrengend.

Heiligendamm | Die 20 Musiker des Orchesters, das seinen Namen trägt, sind schon beim Mittagesssen. Aber Daniel Hope will lieber noch ein wenig allein üben. Er nimmt seine Guarneri, eine der zehn wertvollsten Geigen der Welt, und zieht sich in den Saal Luise im Grand Hotel Heiligendamm zurück, wo sein „Hope Orchestra“ den ganzen Vormittag geprobt hat. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.