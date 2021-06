Polizisten aus MV in Afghanistan : Das Ende einer Polizeimission am Hindukusch

19 Jahre haben deutsche Beamte afghanische Polizisten trainiert. Zwei Polizeiausbilder aus Mecklenburg-Vorpommern sind die letzten Heimkehrer.

Schwerin | Die Stimmung ist getrübt. Ein kleiner Fahnenappell ist das Ende einer 19 Jahre langen deutschen Polizeimission in Afghanistan. Etwa 20 verbliebene Ausbilder treten im Hauptquartier der Truppe in Kabul am 27. April 2021 zum Einholen der Staatsflagge an. Steward-Lee Dieter, Polizeihauptmeister aus Schwerin in Mecklenburg-Vorpommern, übergibt die schwarz...

