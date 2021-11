Ein Diamanten-Paar aus Schwerin erzählt : Das Geheimnis der Liebe – was wir von der Ehe lernen können

Renate und Harry sind seit 60 Jahren verheiratet. Ihre Kinder und Enkelkinder sind es nicht. Doch können wir alle etwas von ihrer Beziehung lernen.

Schwerin | Ob sie ohne Ehe heute eine so glückliche Beziehung führen würden? „Ne“, antwortet Harry, ohne lange nachzudenken. Seine Frau Renate fügt hinzu: „Das gehörte damals einfach dazu, zu heiraten.“ Renate und Harry sind seit 60 Jahren verheiratet. Am vergangenen Wochenende feierten sie mit ihrer Familie ihre Diamantenhochzeit. 17 Personen in einem Gutshaus ...

