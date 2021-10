Corona-Maßnahmen in MV : Das Kabinett entscheidet über 2G-Modell und Quarantäne-Entschädigung

Das Kabinett von MV berät heute aktuelle Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Die Ergebnisse könnten gravierende Folgen für die Bürger haben.

Schwerin | Das Kabinett in Schwerin will heute neue 2-G-Regelungen für Veranstalter beraten, die Corona-Landesverordnung über den 14. Oktober hinaus um weitere vier Wochen verlängern und die Verdienstausfallentschädigung laut Bundesinfektionsschutzgesetz auch für MV zum 1. November anpassen. Mehr zum Thema: Impftempo in Mecklenburg-Vorpommern lässt nach...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.