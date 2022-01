Neustart am Donnerstag : Film ab im Kino in MV

Wieder großes Kino: Die Corona-Ampel bleibt in Westmecklenburg auf orange. Somit gibt es grünes Licht für die wenigen Kinos in Westmecklenburg – darunter das Capitol in Schwerin. Der Betrieb startet am 6. Januar.

Schwerin | Film ab! Die Kinos in Westmecklenburg öffnen. Tim Harneit, Theaterleiter Filmpalast Capitol Schwerin, wartet am Mittwochabend auf die aktuellen Coronazahlen in MV. „Der Trend entscheidet. Steigen die Zahlen akut, dann bleibt das Haus zu“, sagt der 31-Jährige. Für Westmecklenburg steht die Corona-Ampel weiter auf orange, damit gibt es grünes Licht für ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.