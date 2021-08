Calvin Klein, Platon und Merkel : Das haben die Parteien in MV für ihre Wahlplakate geklaut

Zahlreiche Gesichter strahlen uns von bunten Plakaten an den Straßen des Landes an: Es ist Wahlkampf. Doch wie werben die Parteien für sich? Und was verraten die Plakate über sie? Ein Blick über den Straßenrand.

Rostock | Was in Zeiten der sozialen Medien und des Klimawandels für einige antiquiert wirken mag, ist noch heute ein wichtiger Bestandteil des Wahlkampfes für Parteien: Die Wahlplakate. „Der wichtigste Punkt ist, dass die Parteien mit den Plakaten Werbung für die Wahl selbst machen“, erklärt Dr. Jan Müller. Und er muss es wissen – er ist Politikwissenschaftler...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.