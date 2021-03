Aktuelle Stunde des Landtags : Debatte um Finanzierung der Milliardenkosten der Corona-Pandemie

Die Linke will die Kosten der Krise von den Superreichen bezahlen lassen. CDU und AfD sind klar dagegen.

Schwerin | Die Milliardenkosten der Corona-Pandemie sollen nach dem Willen der Linken von den Superreichen in Deutschland finanziert werden. In der Aktuellen Stunde des Landtags erneuerte die oppositionelle Fraktion am Mittwoch ihre Forderung nach einer Vermögensabgabe für Milliardäre und Mehrfachmillionäre. „Nicht mehr der Otto Normalverbraucher soll für die Kr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.